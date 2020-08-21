Pandemi döneminde kapanan şirket sayısı iki katına çıktı; geçen yıla göre ise daha fazla şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre koronavirüs vakasının ilk tespit edildiği mart ayından temmuz ayına kadar geçen pandemi sürecinde Türkiye'de 46 bin 466 ticari işletme kuruldu. Mart-temmuz ayında kapanan ticari kuruluş sayısı ise 12 bin 301 olurken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 97 daha fazla.

Kurulan ticari işletmelerden 34 bin 325'i şirket, 570'i kooperatif ve 11 bin 571'i bir kişinin kendi adına işlettiği "gerçek ticari işletme".

Mart-temmuz ayında kapanan ticari kuruluş sayısı ise 12 bin 301. Kapanan şirketlerde en büyük payı 7 bin 892 ile gerçek ticari işletmeler alıyor. Türleri anonimden limitede kadar değişen şirketlerde ise kapanma sayısı 4 bin 309. Söz konusu dönemde ayrıca 100 adet kooperatif de kepenk kapattı.

Kurulan şirket sayısı 10 bin üzerine çıktı

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 2020 yılının mart ayında kapanan şirket sayısı 763 iken bu sayı temmuzda 1505'e çıktı. Yani yüzde 97 artmış oldu. Kapanan gerçek ticari işletmenin sayısı ise bin 445'ten yüzde 26 artışla bin 844'e yükseldi.

Aynı dönemde kurulan şirket sayısı 8 bin 276'dan 10 bin 202'ye kadar artış gösterdi. Kurulan şirket sayısı nisanda 2 bin 813'e kadar düşmüştü. Martta kurulan 2 bin 729 gerçek ticari işletme ise sayısını 3 bin 53'e çıkardı.

2020'nin ilk yedi ayında toplam kurulan işletme sayısı ise 72 bin 47. Aynı dönemde kapananlar 21 bin 500'e ulaştı.

2019'un mart-temmuz ayında daha az şirket kuruldu

2020'nin pandemi dönemi 2019'un mart-temmuz ayı ile kıyaslandığında, 2020'de daha fazla işletme kurulduğu görülüyor. Zira geçen yılın söz konusu döneminde toplam 41 bin 235 şirket, kooperatif ve gerçek ticari işletme kuruldu.

Ancak 2019'un üçüncü ve yedinci ayları arasında 2020'nin aynı dönemine göre daha fazla kurum/kuruluş kapandı. 2020'de 12 bini geçen bu sayı 2019 için 11 bin 262 oldu.

Kurulan kooperatiflerin yalnızca yüzde 17'si tarım kooperatifi

2020'nin sadece temmuz ayına bakıldığında ise toplamda 10 bin 202 şirket, 192 kooperatif ve 3 bin 53 gerçek ticari işletme kuruldu. Bin 505 şirket, 9 kooperatif ve bin 844 gerçek ticari işletme kapandı.

2020 Temmuz ayında kurulan 192 Kooperatifin 97'si Konut Yapı Kooperatifi, 44'ü İşletme Kooperatifi 17'si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi.