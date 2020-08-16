Pandemi döneminde görevden alınan Brezilya'nın eski Sağlık Bakanı: Bolsonaro halkı uçuruma sürükledi

Brezilya'nın eski Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) karşısında attığı 'bilim dışı' ve bencil adımların vatandaşları ölümcül bir uçuruma sürüklediğini söyledi.

The Guardian'a konuşan Mandetta, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Koronavirüs'ü ciddiye almayan adımlarının Latin Amerika'nın en büyük ekonomisini felakete sürüklediğini söyledi. Mandetta, Bolsonaro'nun Brezilyalıları küresel bir krizde ölüme sürüklediğini belirtti. Mandetta, "Bilimi tamamiyle reddetmesi ve bilimden bahsedenlerle dalga geçmesi çok enteresan. Ancak herhangi bir aşıdan bahsedildiği anda bilimin kapısını ilk çalanlardan biri oluyor" dedi.

Mandetta, Bolsonaro'nun ülkeyi felakete sürüklediğini şu sözlerle anlattı: "Brezilyalıları bir uçurumun kenarına sürükledi ve insanlar düşüp öldü"

Brezilya'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105 bini geçti.

Mandetta, pandemi döneminde Bolsonaro'nun politikalarına yönelik eleştirilerinin ardından görevden alınmıştı.