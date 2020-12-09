Pandemi bütçesi: Arjantin'in ardından Britanya'da da uzmanlar servet vergisi önerdi

Arjantin'de bir defalık uygulanacak olan servet vergisinin Senato'da kabul edilmesinin ardından Britanya'da da uzmanlar 260 milyar sterlinlik bir servet vergisi paketi önerdi. Uzmanların analizine göre servet vergisi KDV'de 6, gelir vergisinde 9 puanlık artışa denk seviyede bir katkı sunabilir.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ülkelerin bütçeleri üzerinde ciddi baskı yaratırken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen haberlerle servet vergisi tartışması büyüyor. Arjantin'de kabul edilen tek seferlik servet vergisinin ardından Britanya'da da uzmanlar hükûmete bir kereye mahsus olmak üzere 260 milyar sterlinlik bir servet vergisi uygulanmasını tavsiye etti.

London School of Economics ve Warwick Üniversitesi ekonomistleri ve vergi uzmanlarının oluşturduğu Servet Vergisi Komisyonu isimli grup Britanya hükûmetine pandemi koşullarıyla mücadele sürecinde vergileri artırmanın en etkin ve adil yönteminin toplumun en zengin kesiminin vergilendirilmesi olduğunu belirtti.

Uzmanların değerlendirmelerine göre zenginlere yönelik uygulanacak olan servet vergisiyle 5 yıllık süreçte 260 milyar sterlinlik vergi artışı kaydedebilir. Komisyonunun değerlendirmesine göre bu büyüklük aynı süre içinde katma değer vergisinin 6 puan, gelir vergisinin ise 9 puan artmasıyla toplanabilecek yeni fonların büyüklüğüyle aynı seviyede.

Arjantin'de tam adı "Büyük Servetlerin Olağanüstü Dayanışma Katkısı Kanunu" olan, "servet vergisi" olarak da bilinen yasayla, varlığı 200 milyon pesoyu aşan (2,4 milyon dolar) kişilerin servetinden yüzde 2 ila 3,5 arasında değişen miktarda vergi alınacak.