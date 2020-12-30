Pandemi başladığından beri tüm önlemlere dikkat eden çift, bir saç kesimi ziyaretinin ardından Covid-19'dan öldü

Kız ayrıca işten izin alarak 3-4 gün boyunca karantinaya girdi.

Test ve karantinanın ardından aile üyeleri Carol'un kızını ziyaret etmesinin güvenli olduğunu düşündü.

40 dakika süren ziyaret sırasında anne kız, ekstra bir önlem olarak açık bir pencerenin yanında saç kesimi yaptı.

Sonraki gün kız Covid-19 belirtileri göstermeye başladı. Kısa süre sonra annesi ve o sırada onların yanında bulunan Joseph Bruno da hastalandı.

Carol Bruno 25 Kasım'da hastaneye kaldırıldı, aynı hafta durumunun iyileşmesi üzerine evine gönderildi. İki gün sonra hastaneye dönerek solunum cihazına bağlandı. Ardından kocası da hastalandı.

Mike Bruno saç kesimi sırasında orada değildi fakat 25 Kasım'dan iki hafta sonra hastalık belirtileri göstermeye başladı. Sonunda Mike da hastaneye kaldırıldı. Solunum cihazına bağlandıktan bir gün sonra, eşi Carol Bruno hayatını kaybetti.

Ondan dokuz gün sonra da Mike yaşamını yitirdi. ABC7 kanalına konuşan Bruno, "Babam annemin hayatını kaybettiğini bilmiyordu, bu bize huzur veriyor" dedi ve ekledi: