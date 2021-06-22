Pandemi döneminde kesilen ceza 21 milyar TL'ye ulaştı

Pandemi döneminde maske, sokağa çıkma yasağı ve fiziksel mesafe kurallarına aykırılık gerekçesiyle kesilen cezaların yanında, SGK, trafik ve geciken vergi borcu nedeniyle yılın ilk 5 ayında ceza miktarı 8 milyar TL’ye yükseldi. Cezalardan devletin kasasına 20.8 milyar TL girdi.

Salgının ülkede görüldüğü Mart 2020’den bugüne kadar kesilen cezaların toplam tutarı, 20 milyar 830 milyon 376 bin TL oldu. Salgın döneminde devletin en yüksek ceza tahsilatı, 2 milyar 576 milyon TL ile bu yılın mart ayında gerçekleşti.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, bu yılın salgın hastalıkla geçen beş ayında, ödenen ceza miktarı 8 milyar TL’yi geride bıraktı. Koronavirüs salgınının görülmediği son yıl olan 2019’un ilk beş ayında ise bu tutar 4.6 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, en çok ceza, idari cezalar kapsamında verildi. Bu cezalar arasında ise pandemi kısıtlamalarına uymayanlara yönelik yaptırımlar yer alıyor.

İGA'nın 1 milyar 45 milyon Euro borcu silindi

İstanbul Havalimanı’nı işleten Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa’nın ortak olduğu İGA’nın 1 milyar 45 milyon Euro olan kira borcu tek kalemde silindi. Ayrıca aynı şirketlere İstanbul Havalimanı’nda kurallara uymadığı gerekçesiyle 2020 yılı boyunca kesilen cezaların tamamı da iptal edildi.

Halktan salgın sürecinde 20 milyar TL’den fazla para toplayan İktidar, esnaf yardımı için sadece 4.5 milyar TL harcadı.

En fazla ödeme 2021 Mart ayında

Salgın hastalık sürecinde aylara göre devletin tahsil ettiği ceza miktarları şöyle:

-Mart 2020: 1.2 milyar TL

-Nisan 2020: 663 milyon TL

-Mayıs 2020: 752 milyon TL

-Haziran 2020: 1.2 milyar TL

-Temmuz 2020: 1.4 milyar TL

-Ağustos 2020: 1.4 milyar TL

-Eylül 2020: 1.3 milyar TL

-Ekim 2020: 1.9 milyar TL

-Kasım 2020: 1.3 milyar TL

-Aralık 2020: 1.4 milyar TL

-Ocak 2021: 1.2 milyar TL

-Şubat 2021: 1.8 milyar TL

-Mart 2021: 2.5 milyar TL

-Nisan 2021: 1.1 milyar TL

-Mayıs 2021: 1.2 milyar TL

"AKP usulü yardım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un hazırladığı çalışmaya göre, ÖTV’nin artırılması ve ek paketler, enflasyon farkı nedeniyle yılsonuna kadar devletin kasasına girecek ek tutar, 153,5 milyar TL olacak.

Öztunç’un Kamu Maliyesi Raporu’nu kaynak göstererek hazırladığı çalışmaya göre, 2021’de bütçe gelirleri, artırılan vergilerin de etkisiyle başlangıçta yapılan tahminlerin 153,5 milyar TL üzerinde gerçekleşecek. Bu fazla gelirin, 37,7 milyar TL’si alınan ek önlemlerden, 96,2 milyar TL’si tahminlerden daha yüksek seyreden enflasyon, büyüme, dış ticaret ve istihdamdan kaynaklanan vergi dinamiklerinden, 19,4 milyar TL’si yeniden yapılandırmadan ve 21,1 milyar TL’si de vergi dışı gelirlerden kaynaklanacak. Çalışmaya göre ayrıca son alınan akaryakıt ve LPG’de ÖTV’nin artırılması kararıyla da 12 milyar TL’lik ek gelir elde edilecek. AKP’nin pandemi dönemi boyunca kamuya yaptığı karşılıksız yardımın 10 milyar TL olduğunu anımsatan Öztunç, “Yaptıkları yardımın 15 katını, yeni zamlar ve vergilerle geri alacaklar. AKP usulü yardım bu şekilde oluyor” dedi.