"Pandemi arsa satışlarında büyük artışa yol açtı"

Koronavirüs pandemisi, arsa talebinde büyük artışa yol açtı. Geçmişte arsadan uzak duran beyaz yakalı çalışanlar ve gençlerin de salgın sürecinde yatırımcılar arasına katıldığını belirten Yeşil Vadi Arsa Ofisi Genel Müdürü Emin Ertuğrul, “Koronavirüs salgını sürecinde insanlar doğanın, sadeliğin, minimalist hayatın değerini kavradı ve kendilerine ait küçük bir toprak parçası, bahçeli bir ev sahibi olabilmek için harekete geçti” dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre pandeminin etkisini sürdürdüğü yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde arsa satışları yüzde 32 arttı. İkinci dalganın arsaya ilginin yeniden artmasına neden olduğu belirtildi.

Araştırma şirketi Ipsos’un anketine göre vatandaşların yüzde 61’inin salgının kolay sona ermeyeceği ve birçok önlemin kalıcı olacağını düşündüğüne dikkat çeken Emin Ertuğrul, “Salgınla ilgili endişelerin sürmesi, küçük bir toprak sahibi ve bahçeli ev sahibi olma arzusunu güçlendiriyor” dedi.

"Göç yerleşim yerlerinin çok hızlı gelişmesini sağlıyor"

Alternatif yatırım araçları içinde arsanın öne çıktığını belirten Ertuğrul, Yeşil Vadi Arsa Ofisi’nin Trakya’daki ifrazı yapılmış projelerinin ortalama fiyatının son 5 yılda yüzde 81 artış gösterdiğini vurguladı. Göç nedeniyle Trakya’nın hızlı bir değişimden geçtiğini ifade eden Ertuğrul, bunun sonucunda arsa yatırımının getiri süresinin eskiye oranla çok kısaldığını belirtti. Arsanın ancak evladiyelik bir yatırım olduğu algısının yıkıldığını vurgulayan Emin Ertuğrul, “Arsadan kazanç sağlamak için artık eskisi gibi 20 + yıl beklenmiyor. Göç, yerleşim yerlerinin çok hızlı gelişmesine neden oluyor; projeler çok daha hızlı hayata geçiyor. Bunların etkisiyle getiri oranları çok daha hızlı artıyor. Bu yüzden gençler aslında geçmişteki nesile göre şu an 3-0 önde” diye konuştu.

Beyaz yakalılar ve çalışan gençlerin yumurtaların aynı sepete konmaması gerektiğini gördüğünü de belirten Ertuğrul, “Arsa yüksek getirisiyle geleneksel yatırım araçlarına güçlü bir alternatif” diye konuştu.