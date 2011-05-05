-PANDALARA ÖZEL HASTANE ŞANGHAY (A.A) - 05.05.2011 - Çin'de pandaların en çok yaşadığı yer olan Sıçuan eyaletinin Duciang kentinde pandalar için özel kurtarma ve hastalık önleme merkezi yapılıyor. Ülkenin güneybatısındaki eyalette yapılacak merkez pandalar için hastalık önleme ve kontrol anlamında dünyada bir ilk olacak. Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi Başkanı Cang Hımin, yeni merkezde tehlikeli salgın hastalıkların kontrolünün sağlanacağını, ayrıca yaşlı pandalar için de rahat bir barınağın olacağını söyledi. Cang, tesisin sadece pandalar üzerinde çalışmayacağını, insanlar ve pandalar arasında da bulaşıcı olan hastalıkları inceleyeceğini belirtti. Tesisin 51 hektar arazi üzerinde kurulacağı, maliyetinin de 210 milyon yüen civarında olacağı kaydediliyor. Projenin Hong Kong tarafından finanse edileceği bildirilen haberde, 2012 yılında tamamlanacak merkezin, 40 pandaya ev sahipliği yapacağı bilgisi verildi. Uzmanlar, özellikle pandalar üzerinde bulaşıcı hastalık araştırmalarının yetersiz kaldığını ve bu tür merkezlere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Dünyada nesli en çok tükenme tehlikesi altında türlerden olan dev pandalardan istatistiklere göre doğada 1600, dünyanın çeşitli hayvanat bahçelerinde de 300 adet bulunuyor.