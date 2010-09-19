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Dünya

PANDA HUA MEİ'NİN SEKİZİNCİ YAVRUSU PEKİN (A.A)

19 Eylül 2010 13:48

-PANDA HUA MEİ'NİN SEKİZİNCİ YAVRUSU PEKİN (A.A) - 19.09.2010 - ABD doğumlu panda Hua Mei, Çin'de sekizinci yavrusunu dünyaya getirdi. Adı "Çin-Amerika" anlamına gelen Hua Mei'nin, güneybatı eyaleti Siçuan'ın Wolong Panda Araştırma Merkezi'nde önceki gece doğurduğu yavrunun ağırlığı ise yaklaşık 180 gram. Son doğumla birlikte Wolong'da bu yıl dünyaya gelen pandaların sayısı 16'ya yükseldi. Merkezde geçen yıl doğan pandaların sayısı ise yine 16 idi. Hua Mei, 1999'da doğduğu ABD'den 2003 yılında Çin'e gönderilmişti. Hua Mei, Çin'de 3'ü ikiz olmak üzere sekiz yavru dünyaya getirdi. Pandalar yılın sadece 3 gününde hamile kalabiliyor. Bu da sevimli canlıları nesillerinin tükenmesiyle karşı karşıya bırakıyor. Vahşi ortamda bulunmayan pandaların üreme şansları ise daha düşük. Dişi pandalar vahşi ortamda 2 ya da 3 yılda bir yavru dünyaya getiriyor.

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