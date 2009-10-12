Pancarda kaliteye göre ödeme başarı getirdi

Türkiye'nin özel sektör tarafından kurulan ilk şeker fabrikası olan Aksaray'daki Bal Küpü Şeker Fabrikası'nın uyguladığı yeni sistem şeker pancarında kaliteyi yükseltti.

Bal Küpü Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'ın Sultanhanı beldesinde 2006 yılında üretime başlayan Bal Küpü Şeker Fabrikası'nın 100 milyon doları aşan bütçesiyle Aksaray ve Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Polat, bu yılki şeker üretiminin geçen yılla aynı olmasının hedeflendiğini ifade ederek, ''2009-2010 kampanya döneminde 750 bin ton pancar alıp, A ve B kotası olmak üzere 112 bin ton şeker üretmeyi hedefliyoruz'' dedi.

Fabrika olarak pancar üretim sözleşmesinden itibaren çiftçinin bire bir yanında olduklarını belirten Polat, üreticilere modern tarım tekniklerini, tarla hazırlığı, pancar tohumu, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, sulama ve hasat konularında tarımsal teknik destekle birlikte nakdi avansları düzenli olarak vermeye devam ettiklerini ifade etti.

-ÜRÜN KALİTESİNE GÖRE ÖDEME KALİTE GETİRDİ-

Türkiye'nin ilk ve tek randevulu pancar alım sistemini Aksaray'da uyguladıklarını vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

''Türkiye'de ilk kez uygulanan randevulu pancar alım sistemi başarılı bir şekilde devrededir. Randevu sistemi sayesinde çiftçilerimiz söküm planlamasını daha sağlıklı yapabilmektedir. Fabrikaya gelen pancar yüklü kamyonlar 30-60 dakika içinde tartım, analiz ve boşaltma işlemlerini tamamlayarak fabrikadan ayrılmaktadır. Bu sayede çiftçilerimizin nakliye maliyetlerini azalttık. Ürün kalitesine göre ödeme yapıyoruz. Bu sistemde bir çiftçiye ait her kamyondan analiz yapılarak fire ve şeker oranı tespit ediliyor. Çiftçi daha fazla prim hak etmek için pancar kalitesini yukarıya çekiyor. Ürün kalitesine göre yapılan ödeme sistemiyle hem pancar kalitesi hem de çiftçimizin geliri arttı. Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri de adaletli bir uygulama olmasıdır. Tüm çiftçiler bölgesel ortalamalara bakılmaksızın kendi yetiştirdiği pancar kalitesine göre değerlendiriliyor.''

Bal Küpü Şeker Fabrikasının Aksaray ve ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Polat, ''Bal Küpü Şeker Fabrikası ülkemiz şeker ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini üretmektedir. Yüzde 100 özel sermaye yapısıyla ülkemizdeki yegane tam özel şeker fabrikasıyız'' diye konuştu.

Polat, 25 Eylülde başladıkları alım kampanyasının Ocak ayında sona ereceğini sözlerine ekledi.