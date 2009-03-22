Pancar ekicileri stadyuma sığmadı

100 bin ortaklı Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin seçimi stadyumda yapıldı. Ağır siklet şampiyonu Mahmut Demir'in seçildiği kalabalık stadyuma üç bin kişi giremedi.



Radikal gazetesinin haberine göre, 100 bin ortağı bulunan Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 58. Olağan Genel Kurulu seçimi, Amasya 12 Haziran Stadyumu’nda yapıldı.



16 bin 835 kayıtlı üyenin alınabildiği stadyumdaki seçime tek aday olarak giren Dünya ve Olimpiyat Ağır Siklet Güreş Şampiyonu Mahmut Demir, oy çokluğu ile 6’ncı kez başkan seçildi.



Türkiye’nin en büyük tarımsal kuruluşları arasında yeralan kooperatifin seçiminde oy kullanmak isteyen üyeler, stad içine girebilmek için büyük çaba harcadı. Oy kullanmak için gelen yaklaşık 3 bin kişi stada giremedi.



1996 yılından bu yana kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan ve seçimlere tek aday olarak girip tekrar seçilen Mahmur Demir, kooperatif üyelerine konuştu.



Demir, seçimi erteletmek için bazı kişilerin çeşitli spekülasyonlar yarattığını belirterek şunları söyledi:



“Seçimi erteletmek isteyenler, yürekleri varsa buyursunlar meydana... 13 yıllık süreçte Amasya Şeker Fabrikası, Türkiye’deki en büyük 500 şirket arasına girdi. Şayet merkezi hükümetin koyduğu kotalar olmasaydı, bu fabrika ilk 100 içine girerdi. 43 milyon TL sermayesi olan fabrikayı kş\ _ra geçirdik. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin yüzde 22 olan Amasya Şeker Fabrikası’ndaki hissesini yüzde 72’ye çıkarttık. Amacımız hisselerin tümünü alarak Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni Amasya Şeker Fabrikası’nın tek sahibi yapıp Türkiye de bir ilke imza atmak. Ayrıca Türk-Şeker Şirketi’nin özelleştirme kapsamında satışa çıkarmayı planladığı Çorum ve Yozgat Şeker fabrikalarını da satın almak hedefimizdir.”



Stadı dolduran üyeler divan kurulunun aldığı karar doğrultusunda ellerini havaya kaldırarak Mahmut Demir’i tekrar Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin başkanlığına seçti. Kalabalığın büyük bir bölümünün el kaldırarak başkan seçtiği Demir, daha sonra stadı dolaşarak üyelere teşekkür etti.

