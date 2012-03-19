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Dünya

Panathinaikos-Olimpiakos maçında stat ateşe verildi

Atina derbisinde polisle taraftarlar birbirine girerken yaşananların ardından Panathinaikos-Olympiakos karşılaşması ertelendi

19 Mart 2012 12:20

 

T24 - Yunanistan Süper Ligi'nde 25. hafta maçında Panathinaikos ile Olimpiakos arasında oynanan ve şampiyonluğu yakından ilgilendiren karşılaşma taraftarların stadı ateşe vermesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

Yunanistan şampiyonluğu yakından ilgilendiren Atina derbisinde polisle taraftarlar birbirine girerken yaşananların ardından Panathinaikos-Olympiakos karşılaşması ertelendi.

Son altı haftasına Olympiakos’un Panathinaikos’un dört puan önde girdiği Yunanistan Süper Ligi’nde 25. hafta mücadelesinde iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. İlk yarının 0-0 sona ermesinin ardından iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

Devre arasında polis ve ev sahibi taraftarlar arasında başlayan sürtüşme bütün stata yayılınca çıkan olaylar nedeniyle önce 50 dakikalık bir ara verildi. Polis tribünleri boşaltma kararı alması üzerine maçın yeniden başlaması gündeme geldi.

Fakat statı ateşe veren Panathinaikos taraftarları buna izin vermeyince müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

 

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