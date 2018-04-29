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BBC Türkçe

Panathinaikos: Euroleague ile işimiz bitti

Yunanistan'ın ve Avrupa'nın en ünlü basketbol takımlarından Panathinaikos ile Euroleague arasında İspanya'da yürütülen müzakereler çıkmaza girdi. Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan kulübün tartışmalı başkanı Dimitris Giannakopoulos,

29 Nisan 2018 20:30

Yunanistan'ın ve Avrupa'nın en ünlü basketbol takımlarından Panathinaikos ile Euroleague arasında İspanya'da yürütülen müzakereler çıkmaza girdi. Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan kulübün tartışmalı başkanı Dimitris Giannakopoulos, "Panathinaikos'un Euroleague ile işi bitmiştir. Asıl ait olduğu yere dönecektir. O da FIBA'dır" dedi.

Diğer Euroleague takımlarıyla masaya oturan Giannakopoulos, karşılaşmalar sırasında "ağza alınmayacak küfürler savurma", "maçlara müdahale etme" gibi suçlardan 5 ay men cezası almıştı.

Euroleague Disiplin Kurulu'nun kararını abartılı bulan Giannakopoulos cezasının azaltılmasını istedi.

Giannakopoulos'un talebi Euroleague takımlarınca reddedildi.

Panathinaikos Başkanı'na, "kendisine ilk başta verilen 12 aylık cezanın zaten 5 aya indirildiği" ve "karşılaşmalarda kendisine çeki düzen vermesi gerektiği" söylendi.

Bunun üzerine müzakere masasından kalkan Giannakopoulos sosyal medya hesabına "Konuşacak bir şeyimiz kalmadı" yazdı ve ekledi:

"Siz kim oluyorsunuz ulan. Panathinaikos hepinizi ezip geçecektir."

Bu dramatik gelişmeye rağmen, Panathinaikos'un bu sezon Euroleague'e devam edeceği 17-19 Nisan'da Atina'da Real Madrid ile oynayacağı çeyrek final maçları için rekor sayıda bilet sattığı açıklandı.

Yunanistan'ın en büyük ecza fabrikalarından birine sahip olan Giannakopoulos, geçtiğimiz yıl da Panathinaikos'un İstanbul'da Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiden sonra oyuncularını uçak biletlerini iptal ederek cezalandırmıştı.

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