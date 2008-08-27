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Spor

Panathinaikos 'Devler Ligi'nde

Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Sparta Prag'ı Souza'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne katılma hakk&

27 Ağustos 2008 03:00

Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçları 26 Ağustos Salı günü yapılan üç karşılaşmayla başladı.

Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sparta Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalayan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, rakibini rövanş maçında da 1-0 yenerek gruplara kaldı.

Sahasında oynadığı ilk maçı 4-0 gibi net bir skorla kazanan Juventus, Artemadia ile deplasmanda oynadığı maçın 14. dakikasında Fodrek'in attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. İtalyan ekibi, 25. dakikada Amauri'nin topu ağlara yollamasıyla skora 1-1 eşitlik geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Juventus eleme turunu geçen taraf oldu.

Gecenin bir diğer önemli maçında ise İspanya'nın önde gelen takımlarından Barcelona ile Wisla Krakow karşılaştı. İki takım arasında oynanan ilk maçı sahasında 4-0 kazanmayı başaran Katalan ekibi, deplasmanda oynadığı ikinci maçı 1-0'lık sonuçla kaybetmesine rağmen ilk maçı 4-0 kazandığı için 'Devler Ligi' vizesi aldı.

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