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Spor

Panathinaikos Başkanı'ndan yeni Türk takipçilerine: Asla bizim gibi olamayacaksınız

‘'Avrupa basketbolunun kralı Panathinaikos''

19 Ocak 2018 15:46

Panathinaikos’un başkanı Dimitrios Giannakopoulos, Fenerbahçe Doğuş ile oynadıkları ve 67-62 kaybettikleri maçın ardından yine skandal bir paylaşıma imza attı. Hakemlere savurduğu tehditler ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk taraftarları sık sık kızdıran Giannakopoulos, ınstagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yine tepkileri üzerine topladı.

“Türkiye’den gelen yeni takipçilerime; Asla Panathinaikos gibi olamayacaksınız. Avrupa basketbolunun kralı Panathinaikos.” notuyla imalı bir fotoğraf paylaşan Yunan başkan, Türk takipçilerinin hışmına uğradı. Paylaşımın altına yüzlerce yorum yapan Türk taraftarlar Giannakopoulos’a ağır ifadelerde bulundu.

Dimitrios Giannakopoulos daha önce de Fenerbahçe’ye kaybettikleri bir maçın ardından takımın uçak biletlerini iptal etmiş ve Atina’ya otobüsle dönmeleri söylemişti.

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