Panathinaikos Başkanı, Fenerbahçe ile kafayı bozdu

Daha önce Fenerbahçe Doğuş ve Türkiye hakkında hakaret dolu açıklamalar yapan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos yine sarı lacivertli ekibi hedef aldı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’un Fenerbahçe düşmanlığı bitmiyor. Sarı lacivertli ekiple oynanan maçtan sonra Türkiye’ye yönelik sözleri nedeniyle 5 ay ceza alan Giannakopoulos yine rahat durmadı.

Euroleague’de Olympiakos ve Fenerbahçe Doğuş’un korunduğunu iddia eden Giannakopoulos, basın mensuplarına içinde maç görüntüleri, istatistikler ve bir mektubun yer aldığı DVD ile dosya gönderdi.

Yunan başkanın mektubunda, “Olympiakos ve Fenerbahçe Doğuş, Euroleague’de defansif olarak en iyi takım ancak bazı maçlarda hakemlerin yardımıyla onlara çok az faul çalındığı da bir gerçek. Oynadıkları maçlarda, rakip ve bu bu takımların aldığı faul sayılarında ciddi fark var” dedi.

Öte yandan gönderdiği DVD ile ilgili bilgi veren Giannakopoulos, “DVD’de Euroleague hakemlerinin özellikle Olympiakos ve Fenerbahçe’ye karşı farklı bir tutum içerisinde olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.