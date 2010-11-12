-PANATHİNAİKOS: 84 - EFES PİLSEN: 61 ATİNA (A.A) - 11.11.2010 - Basketbolda THY Avrupa Ligi (D) Grubu'nda Efes Pilsen, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 84-61 yenildi. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip karşısında ilk dakikalarda savunmada hatalar yapan Efes Pilsen, dışarıdan etkili oynayan Rakocevic'in iki 3'lük basketiyle oyuna tutunurken, lacivert-beyazlılar bu oyuncusuyla 5. dakikanın son saniyelerinde kazandığı 3 sayıyla geriden geldiği mücadeleyi 8-8 eşitledi. Skoru dengeleyen Efes Pilsen, mücadeleyi de dengelerken, iki ekibin de karşılıklı boş döndüğü hücumların ardından 8. dakikada oyuna dahil edilen Wisnievwski ile pota altından bulduğu basketle maçta ilk kez 12-10 öne geçti. Hücum organizasyonlarında sıkıntılar yaşayan Efes Pilsen, 2 sayılık atışlarda 10'da 3 isabet kaydettiği 1. periyodu 15-12 geride kapattı. İkinci periyoda da kötü başlayan lacivert-beyazlı ekip özellikle hücumlarda rakip savunmayı aşmakta zorlanıp kendi savunmasındaki direncini de yitirince, Panathinaikos 12. dakikada Perperoglou'nun 3'lüğüyle 20-12 öne geçti. Savunma ve hücumdaki etkisiz oyun ve top kayıplarıyla rakibinin temposunun uzağında kalan Efes Pilsen, 16. dakikada Calathes'in 3'lüğüyle 33-19'luk skorla 14 sayı geriye düştü. 18. dakikada ise Perperoglou'nun 3'lük basketiyle fark 19 sayıya (38-19) yükseldi. Son bölümde Nachbar'ın etkili oyunuyla toparlanan Efes Pilsen bu oyuncunun yanı sıra Ender ve Kerem Gönlüm'ün de skora katkısıyla farkı düşürmeye çalıştı. Karşılaşmanın ilk yarısında tek faul atışını son dakikanın başında Nachbar ile kullanan Efes Pilsen, Atina deplasmanında devreyi 41-29 geride tamamladı. Yunan ekip karşısında ikinci yarıya da kötü giren Efes Pilsen, bu bölümde 20'nin üzerindeki sayı farklarını gördü ve 29. dakikada fark 61-38 ile 23'e çıktı. Lacivert-beyazlılar rakibinin 3. çeyrekte attığı 20 sayıya 11 sayıyla karşılık verince, 3. periyot Panathinaikos'un 61-40'lık üstünlüğüyle sona erdi. Son bölümde 33. dakikada 67-42'lik skor ile 25 sayı farklı geriye düşen Efes Pilsen, maçı da 84-61 kaybetti. Grubundaki ilk maçında Slovenya'nın Union Olimpija takımı karşısında deplasmanda 95-90 mağlup olan, ardından üst üste İstanbul'da oynadığı iki maçta İspanyol Power Electronics Valencia'yı 79-63, İtalyan rakibi Armani Jeans Milano'yu da 82-74 yenen lacivert-beyazlı ekip, Panathinaikos karşısında da 84-61 yenildi. Grubundaki 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar iki yenilgiyi de deplasmanda aldı. Salon: OAKA Arena Hakemler: Sasa Pukl xx (Slovenya), Guerrino Cerebuch xx (İtalya), Srdan Dozai xx (Hırvatistan) Panathinaikos: Diamantidis xxx 7, Tepic xx 2, Sato xx 11, Fotsis xx 4, Batiste xxx 17, Maric xx 3, Tsartsaris xx 8, Calathes xxx 11, Perperoglou xxx 12, Vougioukas x 3, Kaimakoglou x 6, Karamalegos x Efes Pilsen: Kerem Tunçeri x, Rakocevic xx 11, Kerem Gönlüm xx 10, Thornton x 2, Vujcic x, Roberts x, Wisniewski xx 12, Nachbar xx 13, Cenk x, Sinan x 3, Ender xx 10 1. Periyot: 15-12 Devre: 41-29 3. Periyot: 61-40