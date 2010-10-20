-PANASONİC'TEN 3D'Lİ KAMERA İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Panasonic Elektronik Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Shigeo Suzuki, Panasonic'in 3D alanında kameradan Blu-Ray DVD oynatıcısına ve ev sinema sistemine kadar uçtan uca teknolojiye sahip tek marka olduğunu belirterek, ''3D içerik izlemek bir dönüm noktası, onu yaratmak da bir devrimdir'' dedi. Suzuki, dünyanın ilk 3D tüketici video kamerasıyla tamamlanan Panasonic 3D Dünyası'nın tanıtımı amacıyla Kanyon Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Panasonic'in TIR'ında 3D ürünlerinin sergilendiğini, burada ürünlerin tüketiciler tarafından denenme ve başka bazı markalarla karşılaştırma imkanının bulunacağını, Panasonic'in diğer 3D markalarından farklı neler sunduğunun görüleceğini dile getirerek, bunlardan birinin olağanüstü görüntü kalitesi olduğunu söyledi. ''Panasonic 3D alanında uçtan uca teknolojiye sahip tek markadır'' diyen Suzuki, şöyle devam etti: ''Herkese kendi 3D içeriğini yaratma imkanı tanıyan 3D kamerasından 3D yazılım ve kodlama hizmetlerine, 3D CD'lerle Blu-Ray oynatıcılardan Blu-Ray ev sinema sistemlerine kadar tüketicilerin oturma odalarına 3D içerik sağlayan ürün grubu Panasonic'in kapsama alanında. Panasonic Hollywood film sektörüne danışmanlık yapacak kadar kapsamlı ve alanında uzmanlaşmış bir teknolojiye sahiptir. Panasonic Hollywood laboratuvarları bunun en iyi örneğidir. 3D içerik izlemek bir dönüm noktası, onu yaratmak da bir devrimdir. Anılarınızın, sizin için en önemli dakikaların, örneğin bir doğum, doğumgünü, mezuniyetin 3D olarak sonsuzlaştırıldığını bir düşünün. Bu muhteşem bir şey. Panasonic 3D video kamera kullanıcıların kendi kişiselleştirilmiş içeriklerini yaratmalarını sağlıyor ve bu dünyada bir ilktir.'' Suzuki, 3D içerikleri artırmak için büyük şirketlerle işbirliği kurduklarını, Eurosport ile işbirliğine giderek 2010 Fransa Açık Tenis Turnuvasını 3D olarak canlı yayımladıklarını, bunun dünya tarihinde canlı yayımlanan ilk spor etkinliği olduğunu, böylece geleceğin spor yayıncılığının altyapısına sahip olduklarını gösterdiklerini ifade etti. 3D oyun alanında da Nvidia ile ortaklaşa bir çalışma yürüttüklerini anlatan Suzuki, 3D oyun keyfini herkesin yaşaması için önemli adımlar attıklarını kaydetti. Suzuki, 3D ürünlerin Avrupa'da büyük bir heyecanla karşılandığını, Türkiye'deki tüketicilerin Avrupa'dakilerden en büyük farkının nüfus özellikleri olduğunu belirtti. Türkiye'nin Avrupa'ya oranla son derece genç bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Suzuki, ''Türkiye ekonomisi gelişmekte olan bir ülke, Türk tüketicileri sadece fiyata bakmıyor, ürün kalitesine de çok önem veriyor ve yeni teknolojilerle son derece ilgili bir profil sergiliyor. Hatta bu bakımdan beklediğimin de üzerinde bir ilgiye tanık olduğumu söyleyebilirim'' diye konuştu. Shigeo Suzuki, Panasonic'in kalite ve inovasyona bağlılık ilkesiyle hareket eden bir marka olduğu için Türkiye'nin özelliklerini bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdi. Eko Fikirler adı altında küresel bir strateji geliştirdiklerini, yeni nesil ürünlerini bu strateji çerçevesinde ürettiklerini anlatan Suzuki, Panasonic için enerji konusunun çevreye olan sorumluluktan ayrı düşünülebilecek bir konu olmadığını, 2018 yılında dünyanın 1 numaralı çevreci inovasyon şirketi olmayı hedeflediklerini bildirdi. Suzuki, ''Gelecekte fotovoltaik teknolojisi ve güneş pilleri bakımından büyük fırsatlar görüyoruz. Sanyo ile işbirliğimiz sayesinde güneş enerjisi alanındaki iş faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz, ayrıca yüksek voltajlı lityum iyon pillerde de 1 numara olmayı hedefliyoruz'' dedi. -''3D İÇERİKLER TÜRKİYE'DE YAKIN ZAMANDA ARTACAK''- Panasonic Türkiye Viera TV Grubu Ürün Müdürü Uluç Özler de Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın geçen mayıs ayında 3D olarak Türkiye'de de yayımlandığı, 3D film ve oyunların zaten başladığına işaret ederek, 3D içeriklerin yakın zamanda Türkiye'de daha fazla yayımlanması imkanının bulunacağını söyledi. 3D ürün grubuna ilişkin de bilgi veren Özler, 3D video kamera ile 106 ekran 42GT20 televizyonun 3 bin 999'ar lira, VT20 serisi 42 inç TV'nin 4 bin 999, 46 inç TV'nin 5 bin 999, 50 inç TV'nin 7 bin 999, 65 inç TV'nin ise 14 bin 999 lira, BDT 100 modeli Blu-Ray DVD oynatıcının 699 lira, Panasonic 355 ev sinema sisteminin 1.399, 755 ev sinema sisteminin ise 1.999 lira tavsiye edilen fiyatlarla satılacağını bildirdi. Özler, piyasada çift haneyi pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Basın toplantısının ardından tüketicilerin ürünleri incelemesi için Panasonic TIR'ında düzenlenen ''Panasonic 3D Dünyası'' da Kanyon AVM önünde açıldı. Panasonic 3D Dünyası'nın İstanbul'un önce Avrupa, daha sonra ise Anadolu yakasında tüketicilerle buluşacağı belirtildi.