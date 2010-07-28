-PANASONIC'DEN 3D VİDEO KAMERA İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - Panasonic'in evinde 3D kaydetmek isteyen tüketicilere 3D çevrim lensinin takıldığı dünyanın ilk video kamerası ''Panasonic SDT750''u çıkardığı bildirildi. Panasonic'ten yapılan açıklamada, şirketin, Hollywood film stüdyolarında yıllardan bu yana gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda profesyonel bir 3D sistem kamera geliştirmeyi ve evlerdeki 3D uyumlu televizyonlarda da üstün kalite Full HD 3D görüntülerin izlenmesini sağlamayı başardığı belirtildi. Evinde 3D kaydetmek isteyenlerin, yalnızca 3D çevrim lensini takmalarının yeterli olduğu dile getirilen açıklamada, Panasonic yayım teknolojisiyle sunulan yeni 3MOS Sistemli video kamera sayesinde kullanıcıların rahatça kendi 3D filmlerini çekebilecekleri kaydedildi. Açıklamada, ürünün Türkiye'de eylül ayı sonu ya da ekim ayı başında piyasaya çıkarılmasının öngörüldüğü duyuruldu.