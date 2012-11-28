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Dünya

Panama'da sel 6 bin 500 kişiyi evsiz bıraktı

Panama Kızılhaç yetkilisi Ivan Batista, aşırı yağış nedeniyle bölgedeki nehirlerin taşması sonucu oluşan toprak kaymasında çok sayıda ev, yol ve köprünün zarar gördüğünü belirtti

28 Kasım 2012 12:41

Panama'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 bin 500 kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Panama Kızılhaç yetkilisi Ivan Batista, aşırı yağış nedeniyle bölgedeki nehirlerin taşması sonucu oluşan toprak kaymasında çok sayıda ev, yol ve köprünün zarar gördüğünü, görevlilerin iş makineleri ve buldozerlerle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Batista, çalışmalar sırasında iki Kızılhaç görevlisinin göçük altında kaldığını söyledi.

Ulusal Savunma Bakanlığı yetkilisi Arturo Alvarado ise 1570 evin sel suları altında kaldığına işaret ederek yaklaşık 6 bin 500 kişinin evlerinden olduğunu söyledi.

 

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