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Dünya

PANAMA KANALI AÇILDI ANKARA (A.A)

09 Aralık 2010 16:57

-PANAMA KANALI AÇILDI ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Büyük Okyanus'u Atlas Okyanusu'na bağlayan ve şiddetli yağışlara bağlı olarak 1989'dan beri ilk kez bugün trafiğe kapatılan Panama Kanalı yeniden açıldı. 1989'da ABD'nin Panama işgalinden bu yana ilk kez kapatılan kanalın idaresinden Alberto Aleman Zubieta, kanalın etrafında görülen sel baskınları nedeniyle kapatılmasına karar verildiğini, ancak şu anda yeniden faaliyette olduğunu kaydetti. Kanal idaresi, daha önce şiddetli yağışlar yüzünden kanaldaki su seviyesinin denizcilik için tehlikeli olabilecek boyutlara yükseldiğini, bu nedenle kanalın geçici olarak kapatıldığını, ancak birkaç saat içinde açılabileceğini bildirmişti. ABD tarafından 1904-1914 yıllarında inşa edilen, Orta ve Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Panama Kanalı'ndan her yıl 14 bin civarında gemi geçiyor, bu da dünya deniz ticaretinin yüzde 5'ini oluşturuyor.

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