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Spor

Panama ilk kez Dünya Kupası'na katıldı; ülkede resmi tatil ilan edildi

Panama'yı Dünya Kupası finallerine götüren 'gol', ABD'de tartışma konusu oldu

11 Ekim 2017 16:25

Güney Amerika'da yer alan Panama'nın milli futbol takımının 2018 FIFA Dünya Kupası finallerine katılmasının ardından ülkede resmi tatil ilan edildi.

2018 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde son maçında Kosta Rika'yı 2-1 yenen Panama, ABD'nin de Trinidad-Tobago deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmasının ardından finallere katılma hakkı kazandı. 4 milyon nüfuslu ülkeyi sevindiren gelişmenin ardından ülke başkanı Juan Carlos Varela, 11 Ekim tarihini ulusal tatil ilan ettiğini açıkladı.

Öte yandan Panama'nın Kosta Rika'yı yenerken 'ağlara gitmemesine rağmen gol değeri kazanan' sayısı, ABD'de halen tartışma konusu olarak sıcaklığını koruyor. 

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