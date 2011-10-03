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Dünya

Panama gemisi kayalara çarptı: 4 ölü, 6 kayıp TAİPEİ (A.A)

03 Ekim 2011 11:06

-Panama gemisi kayalara çarptı: 4 ölü, 6 kayıp TAİPEİ (A.A) - 03.10.2011 - Panama adına kayıtlı bir yük gemisinin Tayvan sahilinde kayalara çarpması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi kayboldu. Sahil korumadan yapılan açıklamada, kurtarma görevlilerinin gemi mürettabatından 11 kişiyi kurtardıkları duyuruldu. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 mürettebatı bulunan geminin bugün sabah saatlerinde Keelung limanı açıklarında kayalara çarparak ikiye bölündüğü bildirildi. Açıklamada kurtarma görevlilerinin kaybolan denizcilerin bulunması amacıyla arama çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi.

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