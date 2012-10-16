Panama Euro'ya da geçmek istiyor

Orta Amerika ülkesi Panama ABD dolarına ek olarak resmi para birimi olarak Euro'yu kullanmak istiyor.

Martinelli, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte katıldığı basın toplantısında, "Panama'da ABD doları serbest dolaşımda. Başbakan'a Euro'nun da yasal para birimlerinden biri olmasını istediğimizi ve Panama piyasasında kabul edilmesini istediğini söyledim" dedi.

Panama başbakanı bu değişikliğin nasıl yapılacağı konusunda ayrıntı vermemesine rağmen Almanya'ya ve Avrupa ekonomilerine "tam güven" duyduğunu ve euro bölgesi borç krizinin kısa sürede sona ermesini beklediğini ifade etti.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 17'sine ek olarak AB dışında bulunan Kosova, Karadağ, Monako ve Andora'da da Euro kullanılıyor.

Kıta Avrupa'sından yaklaşık 10 bin kilometre uzakta bulunan Panama'da ABD doları kullanılıyor. Ülke ekonomisi geçen yıl Panama Kanalı'na yapılan altyapı yatırımlarının da desteğiyle yüzde 10.6 büyüdü.