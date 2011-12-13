Panama diktatörü iade edildi





T24- Fransa, eski Panama diktatörü Manuel Noriega'yı ülkesine iade etti. Dün ülkesine nakledilen 77 yaşındaki Noriega, Panama'da muhalifleri infaz etme suçlamasıyla aldığı 60 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Zaman'ın haberine göre, eski diktatörün 22 yıl sonra ülkeye dönüşünü değerlendiren Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli, Noriega'nın halkına karşı verdiği zarar ve dehşetin bedelini ödemesi gerektiğini söyledi. Noriega ile ilgili gerekli cezai işlemlerin başlayacağını söyleyen Panama İçişleri Bakanı Roxana Mendez de "Ülkemiz, bugün, yeni bir süreci başlatabilecek. Özellikle diktatörlük döneminin kurbanları çok uzun bir süredir bu anı bekliyordu." diye konuştu.





Yerel televizyon kanalları, Noriega'nın havaalanından karayoluyla El Renacer Hapishanesi'ne nakledildiğini, hükümetin bir suikast ihtimaline karşı yoğun güvenlik tedbirleri aldığını kaydetti. 1984 ile 1989 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Noriega, ABD ordusunun Panama'yı işgal etmesinin ardından savaş suçlusu olarak Amerika'ya götürülmüş ve uyuşturucu kaçakçılığından 30 yıl hapse mahkûm edilmişti.





ABD'de 17 yıl hapis yattıktan sonra ise geçtiğimiz nisan ayında Fransa'ya iade edilmişti. Eski Panama diktatörü, Fransa'da 1999'da uyuşturucu kaçakçılığından gelen kara parayı aklamak suçundan mahkûm olmuştu. Bir Amerikan askerî müdahalesiyle iktidardan uzaklaştırılan Noriega, Panama'da 1968-1989 yılları arasında muhaliflerin ortadan kaybolmalarına ve cinayetlere karıştığı gerekçesiyle 60 yıl hapse mahkûm edilmişti.





Soğuk savaş sırasında Washington'ın uzun yıllar müttefiki olan ve 1981 yılından 1989 yılına kadar Panama'yı yöneten Noriega, uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı gerekçesiyle ABD'nin gözünden düşmüştü. Baba George Bush yönetimi döneminde Amerikan ordusu, Panama'yı 1990'da işgal etmiş ve Noriega'yı tutsak edip ABD'ye getirmişti.

