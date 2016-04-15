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Dünya
Deutsche Welle

Panama belgeleri yüzünden bir istifa daha

Panama belgeleri İspanya Sanayi Bakanını istifa etmek zorunda bıraktı. Panama hükümeti finans şeffaflığı için uluslararası işbirliğine hazır olunduğunu duyurdu.

15 Nisan 2016 14:38


İktidardaki İspanyol Halk Partisi, off-shore şirketleriyle ilgili skandala adı karıştığı bildirilen Sanayi Bakanı Jose Manuel Soria'nın istifa ettiğini duyurdu.

Soria'nın, ‘Panama belgelerinde' şirket yöneticisi olarak adı geçtiği halde Panama ve Jersey'de hiçbir zaman hayali şirket işletmediği ya da kurmadığı şeklindeki iddiası hakkında Cuma günü parlamentoda açıklama yapması beklenmekteydi.

Panama hükümeti, hayali şirketlerle ilgili kayıtların sızdırılmasıyla patlak veren skandal nedeniyle hukuk müşavirliklerinin daha sıkı denetlenmesini kararlaştırdı. Panama mali denetleme kurulundan yapılan açıklamada, vergi kaçakçılığı ve para aklamayla daha etkili bir şekilde mücadele edileceği belirtildi.

2015 yılında çalışmaya başlayan kurul, hayali şirket skandalının merkezindeki Mossack Fonseca şirketini de denetlemişti. Kurul başkanı Carlamara Sanchez basına yaptığı açıklamada, yasal nedenlerden ötürü, denetleme sonuçları hakkında açıklama yapamayacaklarını söyledi.

Panama Devlet Başkan vekili ve Dışişleri Bakanı Isabel De Saint Malo, ikili bilgi mübadele sistemine katılmaya derhal hazır olduklarını açıkladı. Panama'nın tam şeffaflığa geçişinden taviz verilmeyeceğini belirten bakan denetleme standartları için gerekli çok taraflı mekanizmalar hakkında uluslararası diyalog başlatılmasından yana olduklarını da söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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