Panama belgeleri başbakan devirdi

Panama Belgeleri'yle ortaya çıkan muazzam serveti, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i koltuğundan ediyor. Anayasa Mahkemesi, servetin kaynağını açıklayamayan Şerif'in görevden alınmasına hükmetti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Navaz Şerif ile Maliye Bakanı Ishaq Dar’ın, Panama Belgeleri’nin sızdırılması sonrası açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden alınmasına hükmetti. Dar, Şerif’in eski muhasebecisiydi.

Anayasa Mahkemesi kararı, soruşturma komitesinin Şerif ve ailesinin sahip olduğu servetin kaynağını açıklayacak kanıt bulamaması sonrası geldi. Kararda Şerif için “Artık parlamentonun dürüst bir üyesi sayılamaz ve başbakanlık görevini sürdüremez” denildi