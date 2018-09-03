Panahi'nin idamını protesto eden Kerestecioğlu'nun da aralarında bulunduğu HDP'li gruba müdahale

Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da aralarında bulunduğu HDP'li grup, İran'ın Kürt aktivist Ramin Hossein Panahi'yi idam etme kararını protesto etmek için Ankara’daki İran Büyükelçiliği'nin önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Polis, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da aralarında bulunduğu gruba müdahale etti.

'Allah’a karşı gelmek ve silahlı örgüte üye olmak’ suçlamalarıyla idam cezasına çarptırılan Panahi’nin idam edilmesine günler kala Ankara’daki İran Büyükelçiliği önünde HDP Ankara İl Örgütü tarafından siyah çelenk bırakılarak eylem yapılmak istendi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, valilik kararı nedeniyle eyleme izin verilemeyeceğini söyleyen polis, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile konuşmaya başladı. “Sizi ayıracağız, gruba müdahale edeceğiz. Geçin kendi yerinizde yapın açıklamanızı” diyen emniyet amiri daha sonra polise “Süpürme” talimatı verdi.

Polis, HDP milletvekili Kerestecioğlu’nun da aralarında bulunduğu partililere müdahale etti.

Polisin İran Büyükelçiliği önünde idam karşıtı eyleme izin vermeyip müdahale etmesinin ardından HDP’li yöneticiler Genel Merkez Binası’na geldi. Burada yaptığı açıklamada polisin müdahalesini kınayan Kerestecioğlu, “Dünyada geri dönüşü olmayan idam cezasının her ülkeden def edilmesini istiyoruz. Biz barıştan yanayız. Geri dönüşü olmayan cezaların uygulanmamasını istiyoruz” diye konuştu.

