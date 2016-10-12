Pana Film'den 'Kurtlar Vadisi Darbe' açıklaması

Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu Pana Film, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 'Kurtlar Vadisi Darbe'nin patentini ve kurtlarvadisidarbe.com'un domain hakkını almasıyla ilgili olarak açıklama yaptı Pana Film'den yapılan açıklamada, alınan domain ile ilgili medyada yanıltıcı haberler çıktığı öne sürülen açıklamada “15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde de FETÖ adlı hain yapılanmanın kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimine gelinen süreçte gerçekleşen diğer darbe girişimlerini konu alan bir konsepti" ifadeleri kullanıldı.

7 Şubat ve 17-25 Aralık

Dizinin, farklı televizyon kanallarında 13 yıl boyunca yayınlandığı hatırlatılan açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde kamuoyunca da yakından takip edilen ve büyük ilgi duyulan 7 Şubat MİT krizi ve 17-25 Aralık'ta gerçekleştirilen hain saldırılar, hükumetimizin en üst makamlarınca ve devlet adamlarınca da 'darbe' olarak tanımlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yanıltıcı yayın yapan medya organlarıyla hukuki yollarla mücadele edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Diğer darbe girişimleri

"Toplumsal olaylardan esinlenerek hazırlanan Kurtlar Vadisi adlı dizi için, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde de FETÖ adlı hain yapılanmanın kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimine gelinen süreçte gerçekleşen diğer darbe girişimlerini konu alan bir konsepti içeren projemiz hazırlanmıştır. Bu kapsamda, içinde 'Kurtlar Vadisi Suriye' ve 'Kurtlar Vadisi Terör' adlı domainlerin de bulunduğu 208 farklı domainimiz gibi 'Kurtlar Vadisi Darbe' domaini de alınmıştır. Ülkemizin meşru hükumetine ve devlet büyüklerimize karşı gerçekleştirilen hain kalkışmaların 15 Temmuz öncesinde de 'darbe' olduğu izahtan varestedir."