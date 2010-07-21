-PAMUKOVA'DAKİ TREN KAZASININ 6. YIL DÖNÜMÜ SAKARYA (A.A) - 21.07.2010 - Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybedenler, kazanın meydana geldiği yerde anıldı. Pamukova Mekece köyü yakınlarında tren kazasının meydana geldiği yerde toplanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in de aralarında bulunduğu grup, tren raylarına karanfil bıraktı. Burada basın açıklaması yapan CHP Bursa Milletvekili Demirel, tren kazasında hayatını kaybeden insanların unutulmasını istemediklerini söyledi. Kazanın üzerinden altı yıl geçmesine rağmen yetkililerin hala görevleri başında durduğunu anlatan Demirel, ''Bu işten anlayanlar bu işi yapmayın diye hükümeti uyardılar. Vatandaşlarımız bu projeye inanarak trene bindi. Burada hükümete güvenen, trene binen insanlarımız hayatlarını kaybettiler. Ben bu insanlara 'tren şehitleri' diyorum'' dedi. Demirel, kaza ile ilgili olarak birçok önerge verdiklerini hatırlatarak, kazada hatası olanların görevden ayrılmasını beklediklerini ifade etti. Projenin bilim adamlarının görüşleri dikkate alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Demirel, ''Bilim adamlarını, 'yapmayın, etmeyin' demelerine rağmen dinlemeyip yaptınız. Kazada ocaklar söndü. Buraya gelip hata yaptıklarını söylemelerini bekliyorum. Özür dilemeleri de yetmez, istifa etmeleri gerekir'' diye konuştu. Kazanın olduğu yerde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunan grup üyeleri, bir süre raylarda yürüdükten sonra dağıldı. Pamukova'da 22 Temmuz 2004'te meydana gelen hızlandırılmış tren kazasında, 41 kişi hayatını kaybetmişti.