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Pamukova’da 'canlı bomba' paniği

İstanbul-Eskişehir seferini yapan trenden, Pamukova istasyonunda inen bir kadının...

18 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul-Eskişehir seferini yapan trenden, Pamukova istasyonunda inen bir kadının canlı bomba olduğu iddiası güvenlik güçlerini alarma geçirdi. 

Pamukova’da 'canlı bomba' paniği

İstanbul-Eskişehir seferini yapan Boğaziçi Ekspresi'nden, Pamukova istasyonunda inen 26 yaşlarındaki kadının canlı bomba olduğu iddiası güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Pamukova Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan panoda PKK'lı canlı bomba “Ladin Irmak” kod adlı kadının fotoğrafını gören başka bir kadın polislere başvurdu.

Kadın, teröristi bir saat önce İstanbul- Eskişehir seferini yapan Boğaziçi Ekspresi'nde gördüğünü öne sürdü.

PKK’lı kadınla kapı açma meselesi yüzünden tartıştığını belirten kadın, teröristin Pamukova'da trenden inip yürüyerek uzaklaştığını anlattı.

Emniyet güçleri ihbarın doğru olma ihtimaline karşı ilçe genelinde arama başlattı.


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