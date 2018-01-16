Pamukova'da 7 araç birbirine girdi: 5 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, bir TIR, bir kamyon, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-650 Karayolu Pamukova Turgutlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Pamukova\'dan Sakarya istikametine giden Yunus Emre Keskin idaresindeki 16 HJ 513 plaklı otomobil önce bariyerlere ardından da Emrah Kara idaresindeki 61 HB 848 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanınca araç kuyruğu oluştu. Bu sırada Avni Bulut idaresindeki 34 LR 3508 plakalı cam yüklü TIR\'ın sürücüsü kazayı fark edemeyince duramayıp konvoydaki bir minibüs, iki otomobil ve seramik yüklü bir kamyona çarptı. TIR\'ın çekici kısmı çapmanın şiddetiyle koparak yola düştü.

Polis savaş alanına dönen karayolunu güvenlik önlemi nedeniyle trafiğe kapattı. Kazada, TIR sürücüsü Avni Bulut ve diğer araçlardaki İdris Altıntaş, İlyas Maral, Murat Çam ve Mehmet Aksoy yaralandı. Pamukova İlçe Hastanesi, Geyve Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yolda kilometrelerce kuyruk oluşurken, araçların kaldırılmasıyla yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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