Pamukova'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova İlçesi\'nde, 10 dönüm kızılçam ormanı yandı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öğle saatlerinde, Pamukova Şahmelek Mahallesi Tavşanalanı mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangına, Geyve Orman İşletme ve Pamukova Orman İşletme Şefliği\'ne bağlı 6 arozöz ve 2 su takviye aracı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, 10 dönüm kızılçam ormanı yandı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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