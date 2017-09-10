Pamukova Belediyesi Şube Müdürü silahla yaralandı

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)-SAKARYA\'nın Pamukova İlçesi\'nde, 26 yaşındaki O.S. belediyenin satışa çıkardığı arazi nedeniyle tartıştığı Pamukova Belediyesi Kütüphane Şube Müdürü 38 yaşındaki Soner Dönmez\'i vurdu. Kolundan yaralanan Soner Dönmez tedavi altına alındı.

Olay saat 19.00 sıralarında, Pamukova Belediyesi\'nin önünde meydana geldi. Pamukova Belediyesi Kütüphane Şube Müdürü Soner Dönmez ile O.S. arasında iddiaya göre belediyenin satışa çıkardığı arazi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine üzerindeki tabancayı çıkaran O.S, Soner Dönmez\'e ateş etti. Soner Dönmez kurşunlardan birinin koluna isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve 112 Acili aradı. Yaralanan Dönmez ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. O.S ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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