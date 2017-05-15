Pamukoğlu: ABD, Kürtleri gerilladan orduya geçirmeye çalışıyor, bunun adı devlettir; ileride toprak talep edilir

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin PKK'yla ilişkilendirerek terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'ye ağır silah verilmesine dair kararı imzalamasıyla ilgili olarak "ABD'nin Suriye’de yaptığı oradaki Kürtleri gerilla tarzından ordulaşmaya geçirmek. Bunun adı devlettir. Komşumuz Irak ve Suriye'de kurulacak Kürdistan, hemen arkasından bize de sirayet eder. Ülkemizde de devleti zorlayacak otonomi, özerk bölge gibi talepler gündeme gelecektir. Kürdistan kurulmasıyla ilgili zamanı ABD, siyasi ve askeri koşullar nedeniyle erteliyor. Akıllarında İskenderun Limanı bulunuyor. Bunun anlamı, ileride Türkiye'den de toprak alınacağıdır" görüşünü dile getirdi.

Dışişleri Bakanı "YPG Menbiç'ten çekilmezse vuracağız!" demişti

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, PKK ile çatışmaları yoğun olduğu 1993-1995 yılları arasında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutanlığı yapan emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, "Güneydoğu sınırında Irak ve Suriye'deki gelişmelerin Türkiye için kaygı verici olduğunu" savundu. Pamukoğlu, "Bazı adımları atmak için geç kalınıyor. Türkiye'deki NATO ve ABD üsleriyle ilgili yeni düzenlemeler ve güvenlik unsurlarımızın öne alındığı konular görüşülmeli. Yeni anlaşmalar yapılmalı" dedi.

"Savaş gücü sıkıntıya girdi"

Pamukoğlu, şunları söyledi:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra Silahlı Kuvvetlerimiz savaş gücü olarak sıkıntıya girdi. Harp okulları, askeri liselerin dağıtılması sonucu yaşanan boşluk ve güvensizlik, Silahlı Kuvvetler'e de darbe indirdi. Askere savaş sanatını öğretmek öyle kolay bir şey değil.

"Uçakla sonuç alınmaz"

"Ordu, psikolojik olarak da yıprandı. Son 3 aydır Çukurca'da askeri üslere sürekli saldırılar var. Hemen her gün 1-2 şehit veriyoruz ya da askerimiz yaralanıyor. Bunların hepsi Zap Kampı'ndan gelen teröristlerce yapılıyor. Her olayın arından Çukurca'ya 4-5 kilometre uzaklıkta olan Zap Kampı'na uçaklarla saldırılar yapılıyor. Şu unutulmasın; o kampta uçakla bir şey yapılamaz. Çünkü, uçakların dalış imkanı yok. Havadan vurmakla sonuç alınmaz.

"Botlar çamurlanmadan Zap asla temizlenmez. 30 yıldır burada teröristler var. Zap'ın nasıl bir yer olduğunu konuşabilmek için görmek lazım. Hava harekatı teröristleri açıkta yakalarsan, yürüyüş kolu halinde görürsen tesirli olur. Ancak hava harekatıyla tek tek yapılan saldırılardan sonuç alamazsınız.

"Kürdistan bizi etkiler"

"Sınırın öte yakasındaki teröristlerin bulunduğu Hakurk Kampı 18 kilometrelik bir vadi. Bu kampları bastığımızda 37 gün kaldık. 268 yeraltı deposunu açtık. On binlerce mayın, silah, mühimmat bulduk. Bunların ancak yedide birini taşıdık. Oralar inanılmaz bir coğrafya…

"Komşşumuz Irak ve Suriye'de kurulacak Kürdistan, hemen arkasından bize de sirayet eder. Ülkemizde de devleti zorlayacak otonomi, özerk bölge gibi talepler gündeme gelecektir. Kürdistan kurulmasıyla ilgili zamanı ABD, siyasi ve askeri koşullar nedeniyle erteliyor.

"İngiltere, Rusya da var"

"Siyasi hesaplar nedeniyle ABD, Suriye Kürdistanı için Türkiye'yi uzak tutuyor. Suriye Kürdistanı'yla ilgili çalışmalarda hep ABD konuşuluyor ama planın içinde İngiltere, Fransa, Rusya da var. Afrin üzerinden enerji naklinin hangi limandan yapılacağı da gündemde… Akıllarında İskenderun Limanı bulunuyor. Bunun anlamı, ileride Türkiye'den de toprak alınacağıdır. Amanos Dağları'nı PKK'nın terk etmemesi ve sürekli o bölgede dolaşması da İskenderun hesabının bir parçasıdır."