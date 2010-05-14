Pamukoğlu: "Ret kampanyasına katılacağım"

T24-

“Anayasa değişikliği referandumunda oyunuz ne olacak” sorusu üzerine Pamukoğlu, “Yapmak istedikleri yüksek yargıyı siyaseten ele geçirmektir. 12 Eylüldeki Anayasa değişikliği referandumundan önce yapılacak ret kampanyasına katılacağım” dedi.



Pamukoğlu, gazetecilerin “Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığından istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:



“İşin içinde bir komplo olduğu ortada. Zamanlamayı kendilerine göre seçmişler. Parti mevcut genel başkanının dışında, partiyi güç, otorite ve disiplin içinde yönetebilecek kişileri bulmakta zorlanıyor. Bir takım adayları var, kendi aralarında ve partinin bileceği bir şeydir. Genel başkanları şu veya bu şekilde ortadan çekildiğinde onun hemen yerini alabilecek kendilerine göre yerini alabilecek ikinci adamlarının üçüncü adamlarının olmadığı görülüyor.”