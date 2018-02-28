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Pamuklarla kar topu oynadılar

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta kara hasret kalan özel bir ilköğretim okulunda eğitim gören öğrenciler, pamuklarla kar topu oynadı

28 Şubat 2018 16:49

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta kara hasret kalan özel bir ilköğretim okulunda eğitim gören öğrenciler, pamuklarla kar topu oynadı.
Ülke genelinde kış mevsimi ılıman geçerken, Tokat kent merkezinde de bu yıl yeterli kar yağışı görülmedi. Öğrencilerin kar topu oynamaya hasret kalması üzerine özel ilköğretim okulu, çocuklar için etkinlik düzenledi. Öğrencilere pamuklardan kar topu hazırlandı. Teneffüste okul bahçesine çıkan öğrenciler müzik eşliğinde pamuktan kar topu oynadı. Okul Müdürü Ahmet Yılmaz, \"Bu sene Tokat\'ımıza kar yağmadı. Biz de çocuklarımızın bu özlemlerini giderebilmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Velilerimiz ile birlikte pamuktan kar topları oluşturarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladık\" dedi.
Pamuktan kar topu oynayan öğrenciler ise bu yıl yağış olmadığı için üzgün olduklarını ve kar özlemlerini bu şekilde giderdiklerini söyledi.

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