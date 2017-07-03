T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pamukkale'de kimyasal atık fabrikasında yangın

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında dumanlar gökyüzünü kapladı

03 Temmuz 2017 13:25

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan kimyasal atık fabrikasında yangın çıktı. Yangına, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri ile müdahale ediliyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Edinilen bilgiye göre, 06.30 sıralarında fabrikada alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar itfaiyeden yardım istedi. Çalışanlar, itfaiye ekipleri bölgeye gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Fabrikaya, Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye eri gönderildi.

Olay yerine gelen jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

ETİKETLER

yangınDenizliPamukkalekimyasal atık fabrikası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24