Pamukkale'de kimyasal atık fabrikasında yangın

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan kimyasal atık fabrikasında yangın çıktı. Yangına, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri ile müdahale ediliyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Edinilen bilgiye göre, 06.30 sıralarında fabrikada alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar itfaiyeden yardım istedi. Çalışanlar, itfaiye ekipleri bölgeye gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Fabrikaya, Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye eri gönderildi.

Olay yerine gelen jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Dumanlar ise gökyüzünü kapladı.