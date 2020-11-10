Başhekim Yardımcısı, "Hastanelerde yer yok, sokağa çıkma yasağı alınmasını bekliyoruz" mesajından sonra istifaya mı zorlandı?

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gürbüz Akçay’ın WhatsApp grubunda yaptığı, "Covid servisleri ve acilleri tamamen dolu. Hastanelerde yer yok. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli" paylaşımı dışarı sızınca üniversite yönetimi istifaya zorladı. Akçay baskılar karşısında başhekim yardımcılığı görevini bıraktı.

Öğretim Üyesi Akçay, WhatsApp grubunda yaptığı paylaşımda Koronavirüs salgınına “Denizli’den S.O.S. veriyorum. Korona pandemisi tüm şiddetiyle devam ediyor. İki devlet hastanesi ve Tıp Fakültesi yoğun bakımları, covid servisleri ve acilleri tamamen dolu. Son bir hafta içinde bir dostum, bir kuzenim rahmetli oldu. Şu anda kaç tane tanıdığım yoğun bakımda. Annem pozitif, evde tedavi alıyor. Ağırlaşsa Denizli’de hastanelerde yer yok. Bu yazıyı okuyanlardan bakan beye ulaşabilecek varsa Denizli’de acil sokağa çıkma yasağı ve tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akçay'ın bu paylaşımı, WhatsApp grubunun bir üyesi tarafından kullanıldı. PAÜ yönetiminin, paylaşımı nedeniyle Akçay'dan görevi bırakmasını istediği ileri sürüldü. Bunun kendisine iletilmesinin ardından da Akçay'ın başhekim yardımcılığı görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Denizli, özellikle ekim ayıyla birlikte Koronavirüs salgınının yayılmasında öne çıkan illerden oldu. Son dönemde ise en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer aldı. Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay, gelinen noktayı “2 bin test yapılıyor, 800 pozitif vaka çıkıyor” diye açıkladı.