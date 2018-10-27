Pamukkale Turizm konkordato istedi!

56 yıl önce kurulan ve şu an 3 bin 500 Pamukkale Turizm de konkordato talebinde bulundu. Ünlü markanın internet sitesinden yapılan açıklamada, seferlerde herhangi bir değişikliğin olmayacağı, yaşanan sıkıntının geçici olduğu belirtildi.

İzmir Ticaret Mahkemesine önceki gün başvuran Pamukkale Turizm için üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atandı.

Pamukkale Turizm'in internet sitesinden yapılan duyuruda firmanın nakit sıkıntısı çektiğini belirtildi.

Firmanın yönetim kurulu başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pamukkale Turizm olarak 56 yıl önce sizleri Denizli'de Bababalım ailesi tarafından kurulduk. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar sonucu borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir."