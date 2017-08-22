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Ekonomi

Pamuk üreticisi 3 liranın altında fiyat istemiyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'daki pamuk üreticisi, ekim ayında başlayacak hasat öncesinde fiyatların 3 liranın altına düşmemesini isterken, TARİŞ Manisa Kooperatifi Başkanı Cemal İnceler, hasat döneminde yurtdışından pamuk ithalatı yapılmaması için ç

22 Ağustos 2017 20:54

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'daki pamuk üreticisi, ekim ayında başlayacak hasat öncesinde fiyatların 3 liranın altına düşmemesini isterken, TARİŞ Manisa Kooperatifi Başkanı Cemal İnceler, hasat döneminde yurtdışından pamuk ithalatı yapılmaması için çağrı yaptı.
Manisa 118 Nolu Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı Cemal İnceler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan pamukta dekar başına 40 liralık desteğin sevindirici olduğunu söyledi. Havza bazlı desteklerin çiftçiyi motive ettiğini kaydeden İnceler, pamuğa 36 lira mazot desteği, 4 lira de gübre desteğinin verileceğini açıkladı. İnceler, pamukta verilen prim desteğinin 75 kuruştan 80 kuruşa çıkarıldığını da belirterek, pamuğun stratejik bir ürün olduğunu söyledi. Pamuk fiyatlarının geçmişte 1 liraya kadar düştüğünü, çiftçinin de pamuğa küstüğünü ifade eden İnceler, hasat sezonunda en az 3 liranın altında kilo başına fiyat beklediklerini söyledi. İnceler, \"Şuandaki fiyatların korunması lazım. Şuan borsa fiyatları 3 lira 10 kuruş civarlarında. Fiyatları düşürmezlerse pamuk bu fiyatlarla, bu desteklerle, bu primlerle üretime devam ederse umuyorum ki önümüzdeki sene çok daha güzel bir sene olacak ve çiftçinin yüzünü güldürecek. Bu ovanın tekrar beyaza bürünmesi, beyaz altına dönmesi lazım.Önemli olan bu rakamların korunmasıdır\" dedi.
Türkiye\'de pamuk üretiminde yüzde 25 civarında bir artışın olduğunu kaydeden İnceler, Manisa\'da da belli bir artışın olduğunu ifade etti. Havalarda iyi giderse ekim ayında hasadın başlayacağını dile getiren  İnceler, şuan için pamuk tarlalarında herhangi bir zararın olmadığını söyledi.

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