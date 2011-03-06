-PAMUK TOHUMU KARABORSADA ADANA (A.A) - 06.03.2011 - Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan, lif pamuğun kilosunun borsada 7 TL sınırına kadar çıkmasının pamuk tohumunu karaborsaya düşürdüğünü belirterek, ''Tohum satışları, önümüzdeki sezonda Adana tarlalarının beyaza bürüneceğini gösteriyor'' dedi. Çalışkan, yaptığı açıklamada, dünya pamuk stoklarındaki azalma, ABD'nin üretimden ciddi ölçüde çekilmesi, üretici ülkelerden Pakistan'da yaşanan sel felaketi ve başta Çin ve Hindistan olmak üzere pamuğa tüm dünyada gösterilen yoğun talebin Türkiye'ye de yansıdığını, bu nedenle fiyatların bu yıl hiç olmadığı kadar yükseldiğini bildirdi. Pamukta referans borsanın New York Borsası olduğuna işaret eden Çalışkan, bu borsada pamuğun kilosunun 5 doların üzerine çıktığını belirterek, ''Pamuktaki yükseliş devam edecek. Çünkü, bu yükselişe neden olan etkenler halen geçerliliğini koruyor. Pamuk hasadının yapılacağı Temmuz ya da Ağustos ayına kadar fiyatlarda düşüş beklemiyoruz'' dedi. Çalışkan, pamuğa olan bu yoğun talebin pamuk tohumunun fiyatını da artırdığını, hatta karaborsaya kadar düşmesine neden olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Tohumcular, yüzde 50-60 fazla ekime göre program yapmalarına rağmen talebe cevap verememekten yakınıyor. Hatta çok tercih edilen bazı çeşitler ekimin başladığı günden beri bulunamıyor. Şimdi ise tüm çeşitlerin temininde sıkıntı yaşanıyor. Tohum satışları önümüzdeki sezonda Adana tarlalarının beyaza bürüneceğini gösteriyor. Dönüm başına yaklaşık 2,5 kilo kadar ekilen pamuk tohumunun kilo fiyatı 8 TL'yi geçti.'' ÇUKOBİRLİK (Çukurova Pamuk Yerfıstığı Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) Yumurtalık Kooperatifi Başkanı Muhittin Yüksel ise geçtiğimiz yıl fiyatıyla üreticisine altın bir sezon yaşatan pamuğun bu sezon üreticinin gözdesi olduğunu bildirdi. Yüksel, yoğun talebin tohum fiyatlarına da yansımasının kaçınılmaz oluğunu belirterek, ''Bu yıl pamuk ekim alanlarında yüzde 30 - 50 arasında bir artış olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak ülkemizde tohum firmaları her yıl yaklaşık 400 - 450 ton oranında bir tohum üretimi yapıyor. Ekim alanları arttı diye firmaların bu üretim miktarını arttırma şansları yok. Bundan dolayı şu anda tohum fiyatları ciddi bir şekilde artış gösteriyor'' dedi. Normal koşullarda tohum firmalarının 25 kiloluk bir torba tohumu 160 TL'ye sattığını ifade eden Yüksel, ''160 TL olan 25 kiloluk bir torba tohum 220 TL'ye kadar çıktı. Bu durum çiftçileri sıkıntıya sürüklüyor'' diye konuştu. Yeşilköy Beldesi çiftçilerinden Taşkın Atmış ise, ÇUKOBİRLİK'in peşin para yatırmayana tohum vermediğini bu yüzden, bir yandan nakit bir yandan kara borsa sıkıntısı yüzünden pamuk ekmek isteyen çiftçilerin zor günler yaşadıklarını kaydetti.