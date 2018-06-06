Pamuk tarlasında üzerine yıldırım düşen kız öldü

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Harran ilçesinde pamuk tarlasında çapa yaparken üzerine yıldırım düşen Leyla Çiçek (14) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Harran ilçesine bağlı Tahılalan kırsal Mahallesi\'nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çapa yapan Leyla Çiçek\'in üzerine yıldırım düştü. Tarlada çalışan diğer işçiler tarafından yaralı olarak Harran Devlet Hastanesi\'ne götürülen Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Leyla Çiçek’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.