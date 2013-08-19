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Pamuk: Ergenekoncular ne yazık ki hapiste, ama tehditler azaldı

Orhan Pamuk: Hükümeti eleştirmek için kendimizi kandırmayalım. Hepimiz biliyoruz ki böyle bir şey vardı

19 Ağustos 2013 14:05

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, Ergenekon davasından tutuklu olanlar için üzüldüğünü söyledi.

Hürriyet gazetesinden Çınar Oskay’a konuşan Pamuk, Ergenekon davası hakkında konuştu.

Oskay’ın “Türkiye’de güvenlik sıkıntısı hâlâ var mı?” sorusuna Pamuk, “Hâlâ korumam var ama kampanyalar bitti. Ergenekoncular ne yazık ki hapiste. Üzülüyoruz onlar için. Ama benim ve benim gibilere tehditler kesinlikle azaldı. Ergenekon davasından beri sokakta yazar, gazeteci öldürülmüyor. Mahkeme kapılarında kimseye saldırılmıyor. Zaten artık dava da yok çok şükür” diye cevap verdi.

“Ergenekon davasının genel işleyişini ve sonuçlarını nasıl değerlendirdiniz?” sorusuna ise, “Hapiste olan insanlara üzülüyorum. Ama hükümeti eleştirmek için kendimizi kandırmayalım. Hepimiz biliyoruz ki böyle bir şey vardı” ifadelerini kullandı.

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