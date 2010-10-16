Pamuk fiyatları 140 yılın zirvesinde

T24 - Pamuk fiyatları, Cuma günü ABD iç savaşı sonrasında yeniden yapılan sürecinin başladığı 1870’li yıllardan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Fiyatların yükselişine, kötü hava koşullarının hasatları etkilemesi ve talebin yükseldiği bir dönemde pamuk arzında sıkıntı yaratmasının büyük etkisi oldu.

Pamuk fiyatlarında görülen ani yükseliş, artan maliyeti küresel resesyon sonrasında tüketicilere yansıtmak zorunda kalmaktan endişe eden üreticileri ve perakende şirketlerini alarma geçirdi.



Aralık teslim anlaşmalı pamuğun çuval fiyatı, IntercontinentalExchange borsasının işleme açılmasından birkaç dakika sonra, 1.1980 dolar seviyesine yükseldi. Bu, 1870’de kurulan New York Pamuk Borsası’nda görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.



ABD İç Savaş döneminde, Güney Amerika ile Kuzey Amerika arasında ticaret engellendiği için çiftçilerin zararı nakit ödemeler yapılarak giderilmeye çalışılmıştı.



Finansal danışmanlık şirketi Penson/FCG’nin analistlerinden, pamuk sektörünün kıdemli uzmanlarından Sharon Johnson, “Bu sektör içinde olduğum onca yıl içinde, bu kadar büyük bir yükselişle karşılaşmadım” dedi.



Geçen 3 ay içinde, pamuk fiyatları çuval başına 73.01 centten, Pakistan ve Hindistan’daki zorlu hava koşulları ve Çin’in pamuk hasadından daha az ürün elde etmesinden dolayı yüzde 56 oranında bit artış yaşadı.



Bu gelişmeler, ABD’nin pamuk ihracatını artırırken, Johnson, “Üreticilerin, fiyatı ne olursa olsun pamuk bulmaya çalıştığına şahit oluyoruz” dedi.



İşlemciler, aynı zamanda doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de avantajını yaşadı. Pamuk ve petrol gibi emtia, dolarla fiyatlandığından, işlemciler yabancı para birimlerini kullanarak, daha fazla ürün satın alma fırsatını yakaladı.



Steel Vine Investment adlı hedge fonun kurucusu ve baş yatırım danışmanı Spencer Patton, dolardaki düşüşün Cuma günü hız kaybetmesinden dolayı, pamuk fiyatlarındaki sert yükselişin sona erebileceğini belirtti.



