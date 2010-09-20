-PAMUĞA YILDA 1 MİLYAR DOLAR ÖDÜYORUZ ADANA (A.A) - 20.09.2010 - Türkiye'nin pamuk üretiminde dünya 7'incisi, tüketiminde 4'üncü, ithalatında ise 2'inci olduğu bildirildi. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Şahin Yeter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adı Adana ile özdeşleşen pamuğun, tarım ürünleri arasında yüksek katma değer ve istihdam yaratan, tarım-sanayi bütünleşmesinde öncü rol oynayan önemli bir ürün olduğunu söyledi. Çukurova yöresinde bir zamanlar ekiliş alanları 3 milyon dekara yaklaşan pamuğun günümüzde yaklaşık 500 bin dekara ekiminin yapıldığını anımsatan Yeter, pamuğun, Çukurova çiftçisi için yeniden kazanç kapısı olmasının hem sanayi hem hayvancılık hem istihdam hem de ithalat açısından önem arz ettiğini vurguladı. Yeter, ülke ve yöre sanayisinin tekstil ağırlıklı olduğunu hatırlatarak, ''Tekstilin ham maddesi de pamuktur. Dolayısıyla bu lokomotif sanayinin ham maddesinin dışa bağımlı olması her an bu sektörün olumsuz etkilenmesine sebep olabilir'' dedi. Türkiye'nin pamuk üretiminde dünya 7'incisi, tüketiminde dünya 4'üncüsü, ithalatında ise dünya 2'incisi olduğunu ifade eden Yeter, şöyle konuştu: ''Yılda 950 bin ton lif pamuk ithal ederek, karşılığında 1 milyar doların üzerinde para ödüyoruz. Çok verimli ovalarımız olmasına ve bu ovalardan aldığımız birim alandaki verimde dünya ortalamasının çok üstünde olmamıza, ithalatını yaptığımız ülkelerden birim alanda daha yüksek verim almamıza rağmen yinede dünyanın en çok pamuk ithal eden dünyanın ikinci ülkesi olmamız üzücü ve utanç verici. Bunun nedeni yanlış tarım politikaları ve yetersiz desteklerdir.'' -İSTİHDAMA KATKI- Yeter, işsizlik oranı yüksek olan Adana için emek-yoğun, katma değeri yüksek olan pamuğun, desteklenmesi ve ekim alanlarının artırılması durumunda diğer sanayi bitkileri üretimine oranla daha yoğun istihdam sağlayacağının da kesin olduğunu ifade etti. Şahin Yeter, ''Pamuk tarımının artması demek yeni çırçır ve yağ fabrikalarının açılması, bu da ham yağ açığımızın azalması hem de yağı alınan çiğitin hayvancılıkta yem olarak kullanılması demektir'' diye konuştu.