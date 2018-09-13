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Ekonomi

Pamir: Faiz artışı yüzde 4.0 puanın üstünde olursa kur üzerindeki etkisi büyür

Mahmut Can Emir / İstanbul 13 Eylül (DHA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr

13 Eylül 2018 14:37

Mahmut Can Emir / İstanbul 13 Eylül (DHA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, Merkez Bankası\'nın bugün saat 14:00’de açıklayacağı faiz kararının, \"4.0 puan dolayında artış\" olarak tahmin ettiğini söyledi.
DHA\'nın sorularını yanıtlayan Pamir, “Faiz artışı, piyasa beklentisi olan 4.0 puanlık artışın üzerine çıkarsa, bunun kur üzerindeki etkisi daha büyük olur; ancak, bu artışın da kur üzerindeki etkisi yaklaşık bir ay sürecektir. Durum Merkez Bankası’nın sadece faiz artırımıyla çözebileceğini düzeyin üzerinde” dedi.
Pamir, faiz artışının 4.0 ya da yüzde 3.0 puanın altında kalmasının ise kurda yükselme potansiyeli yaratacağını ekledi.

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