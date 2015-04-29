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Pamir davasında mahkemeden anne ve baba kararı

Hâkim: Yeteri kadar acı çektiniz ceza yok, dava bitti

29 Nisan 2015 14:26

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde komşu villanın havuzunda ölü bulunan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik’le ilgili davada, anne ve babaya ceza verilmesine gerek olmadığına karar verildi.

Sarıyer ilçesinde geçen yıl komşu villanın havuzunda ölü bulunan 3.5 yaşındaki Pamir Dikdik’le ilgili davada karar çıktı.

Mahkeme, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla yargılanan Pamir’in anne ve babasına ceza verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

İlk duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme hâkimi, aileye, "Yeteri kadar acı çektiğinizi düşünüyorum. Ceza vermiyoruz, dava bitti" dedi.

3.5 yaşındaki Pamir Dikdik, Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy Beşevler Sitesi'ndeki evlerinden annesi ve babası uyurken ayrılmıştı.

Kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına yüzlerce vatandaş da destek vermişti.

Pamir'in cesedi, kaybolduktan 30 saat sonra komşu evin çamurlu havuzunda dalgıçlar tarafından bulunmuştu.

Olayın ardından Pamir'in anne ve babası hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2-6 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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