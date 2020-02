Pamir: Adil sistem için "bordroluların vergi aralıkları" açılmalı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, \"bordrolu çalışanların\" ödedikleri gelir vergisi dilimlerinde, \"aralıkların açılması\" durumunda, \"daha adil bir vergi sistemi\" olacağına dikkat çekti.

DHA\'nın, çeşitli sektörlerdeki vergi indirimlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Pamir, öncelikle bordroluların vergilerinde adaletin sağlanması gerektiğine işaret etti. Türkiye’de uygulanan gelir vergisi sisteminde, bordrolu çalışanların kısa sürede en yüksek vergi dilimine çıktığını ve gelir kaybı yaşadıklarını vurguladı ve ekledi:

\"Gelir kaybı ortadan kalkar\"

\"Vergi dilimi aralıklarını açarak, az kazanandan az, çok kazanan çok vergi alınırsa, beyaz yakalıların yaşadığı gelir kaybı ortadan kalkar ve bordrolu çalışanlar tüketim ve yatırıma teşvik edilebilir.\"

Geliri 100 bin liranın üstünde olanlardan yüzde 35, 500 bin liranın üstünde olanlardan yüzde 50 gelir vergisi alınması durumunda, az kazananların gelir kaybının azaltılmasıyla ve yüksek geliri olanlardan gelecek vergiyle ekonomiye büyük bir canlılık geleceğine işaret eden Pamir, \"Çok kazananların ekonomideki varlıkları değişmeyecek ancak ödedikleri vergi arttığında ekonomiye katkıları artacaktır\" dedi.

\"KDV ve ÖTV indirimleri belirtilen sürede kalmalı\"

Pamir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Çarşamba günü açıkladığı KDV ve ÖTV indirimlerinin belirtilen süre içinde kalması durumunda ekonomiye canlılık getireceğini; ancak, uzatıldığı takdirde etkinin bütün sisteme yayılarak \"gelir kaybına yol açacağı\" uyarısı yaptı.

İndirimlerin ne kadar süreceğinin bilinmediğine dikkat çeken Pamir, \"ÖTV ve KDV indirimleri verilen süre içinde olursa ekonomik canlanmayı destekleyecek bir can suyu olarak düşünebilir\" dedi.

\"Enflasyon baskısı olarak geri döner\"

Yapılan indirimin üçüncü ve dördüncü çeyrekle limitli kalmasının ekonomik olarak kaldırılabilir bir yük olduğunu söyleyen Pamir, “İndirimler satışlarda canlanma yaratacağı için bir gelir vergisi elde edilecek.

Ancak piyasanın endişesi, indirimlerin seçim dönemini de kapsayacak şekilde uzatılması, bu durumda ciddi bir gelir kaybı oluşacaktır. Bu da enflasyon baskısı olarak geri döner” dedi.

Pamir bir yerden alınmayan gelirin başka yerden alınmasının gereğine işaret etti ve \"Benim dileğim indirimlerin tanımlanan süre içinde kalması ve eski sisteme dönüş ya da yeni bir sistemle yeni gelir yaratılması\" diye ekledi. (Fotoğraflı)