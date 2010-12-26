Palmor: Türkiye'nin yaptıklarına söz söylemek doğru olmaz

T24 - İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan açıklamalarına cevap verdi. Palmor, İsrail'in Türkiye'ye yapmış olduğu insani yardımın kayıtlarının fazla söze gerek bırakmadığını bildirdi.



Davutoğlu: İsrail'le barışma niyetimiz var



İsrail basınında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, köşe yazarlarıyla biraraya geldiğinde İsrail ile ilgili yaptığı yorumlara geniş yer verildi.



İsrail’le barışma niyetinin bulunduğunu belirten Davutoğlu, buna karşın aynı iradenin İsrail'den gelmemesinin zorluk yarattığını kaydetmişti. Davutoğlu, İsrail'deki yangına yardım için uçak gönderme kararının iki dakikada alındığını, İsrail'de benzer bir kararın Türkiye için alınması gerekseydi, koalisyon arasında günlerce tartışma çıkacağını, bu tartışmanın basına sızacağını ve sonuca varılamayacağını söylemişti.



Başka söze gerek yok

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Palmor, Davutoğlu'nun açıklamalarına karşılık, "İsrail'in Türkiye'ye yapmış olduğu insani yardımın kayıtlarının başka söze gerek bırakmadığını ve İsrailli yetkililerin, Türk Dışişleri Bakanı’nın demecinden çok daha doğru ve dostça şeyler söylediğini" ifade etti.



Yigal Palmor, yaptığı açıklamada, "İsrail, Türkiye'ye iki kez deprem yardımı sağladı ve yakın zamanda da Türkiye'nin geri çevirdiği yardım önerisinde bulundu" dedi.



İsrail Dışişleri Sözcüsü ayrıca, "İsrail'in, Türkiye ile iyi ilişkiler arzuladığını ve bunu hiçbir zaman sır haline dönüştürmediğini" de belirterek, "Bu bizim değişmez hedefimiz olmuştur ve olmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.



