IŞİD Palmira baş arkeoloğunun başını kesti!

Suriye'deki antik kent Palmira'da uzun yıllardır sürdürdüğü araştırmalarıyla bilinen 82 yaşındaki arkeolog Halid Esad'ın IŞİD tarafından kalabalığın önünde kafası kesilerek öldürüldü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Halid Esad antik kentteki müze binasının önünde toplanan kalabalığın önünde kafası kesilerek öldürüldü. Aktivistler, Esad'ın IŞİD militanlarının mayıs ayında Palmira'nın kontrolünü ele geçirdiğinde rehin alındığını aktardı.

Esad, 40 yıl boyunca orta Suriye'deki arkeolojik kazıları yönetmişti. Suriye Antik Varlıklar Direktörü Maamun Abdülkerim, Halid Esad'ın Suriye'nin antik geçmişinin en önemli uzmanlarından biri olduğunu ifade etti. Abdülkerim, Esad'ı "20'inci yüzyılda Suriye arkeolojisinin öncülerinden biri" olarak tanımladı.

Esad'ın öldürülmesini korkunç bir eylem olarak tanımlayarak kınayan UNESCO Başkanı Irina Bokowa da "Onu, Palmira için gösterdiği çabalara ihanet etmek istemediği için öldürdüler" diye konuştu.

Palmira harabeleri, M.S. 1'inci yüzyıldan kalan en iyi durumdaki antik varlıklardan biri olarak kabul ediliyor. Ortadoğu'nun en önemli antik kompleksini barındıran Palmira, antik dönemin ticaret metropollerinden biriydi.