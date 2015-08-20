T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD Palmira baş arkeoloğunun başını kesti!

Baş arkeolog Halid Esad'ın öldürülmesini UNESCO kınadı

20 Ağustos 2015 00:04

Suriye'deki antik kent Palmira'da uzun yıllardır sürdürdüğü araştırmalarıyla bilinen 82 yaşındaki arkeolog Halid Esad'ın IŞİD tarafından kalabalığın önünde kafası kesilerek öldürüldü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Halid Esad antik kentteki müze binasının önünde toplanan kalabalığın önünde kafası kesilerek öldürüldü. Aktivistler, Esad'ın IŞİD militanlarının mayıs ayında Palmira'nın kontrolünü ele geçirdiğinde rehin alındığını aktardı.

Esad, 40 yıl boyunca orta Suriye'deki arkeolojik kazıları yönetmişti. Suriye Antik Varlıklar Direktörü Maamun Abdülkerim, Halid Esad'ın Suriye'nin antik geçmişinin en önemli uzmanlarından biri olduğunu ifade etti. Abdülkerim, Esad'ı "20'inci yüzyılda Suriye arkeolojisinin öncülerinden biri" olarak tanımladı.

Esad'ın öldürülmesini korkunç bir eylem olarak tanımlayarak kınayan UNESCO Başkanı Irina Bokowa da "Onu, Palmira için gösterdiği çabalara ihanet etmek istemediği için öldürdüler" diye konuştu.

Palmira harabeleri, M.S. 1'inci yüzyıldan kalan en iyi durumdaki antik varlıklardan biri olarak kabul ediliyor. Ortadoğu'nun en önemli antik kompleksini barındıran Palmira, antik dönemin ticaret metropollerinden biriydi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyePalmiraIŞİDHalid EsadUNESCOSuriyeliEsadHakları GözlemeviEsad IŞİDAntik Varlıklar Direktörü Maamun Abdülkerim Halid Esad SuriyeUNESCO Başkanı Irina BokowaMSDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24